Varese, 21 settembre - Casi di covid-19 a scuola nel Varesotto: sono tre i bambini, che frequentano la scuola primaria, risultati positivi al tampone. Due sono alunni della scuola San Francesco ad Arcisate, a darne notizia con un video sul suo profilo social il sindaco Gian Luca Cavalluzzi. I due bambini sono asintomatici, stanno bene, i loro compagni, una seconda elementare e una quinta elementare, devono stare in isolamento, come da protocollo sanitario. Ieri la comunicazione da parte di Ats di un altro caso, a Varese, positivo al tampone un alunno della scuola primaria Foscolo. Immediati sono scattati i protocolli di sicurezza per gli insegnanti e per l’intera classe, avvisate le famiglie quindi tutti i compagni sono in quarantena fiduciaria in attesa di essere sottoposti al tampone nei prossimi giorni. Nessun provvedimento invece è stato previsto per i genitori degli alunni.

I locali della scuola erano stati sanificati sabato in vista dell’apertura dei seggi e lo saranno di nuovo prima della ripresa delle lezioni che avverrà regolarmente mercoledì. "Auguro al bambino una pronta guarigione - ha detto il sindaco di Varese Davide Galimberti - e mando un caro saluto a tutta la famiglia", quindi un invito "a mantenere alta l’attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione". Per quanto riguarda la scuola nel varesotto si tratta dei primi casi di positività al Covid riscontrata dopo l’avvio dell’anno scolastico. Al momento in Lombardia sono 41 le classi isolate per la presenza di alunni risultati positivi, l’altro giorno l’Ats Metropolitana ha messo altre due classi in quarantena, in un liceo e in una scuola primaria, a Milano, complessivamente nell’area di competenza dell’Ats metropolitana sono 20, nella prima settimana di scuola.