Cornaredo, Inizia la Raccolta Rifiuti con Aemme Linea Ambiente

Ha preso il via ieri mattina la prima raccolta rifiuti a Cornaredo con i mezzi di Aemme Linea Ambiente. I manifesti affissi lungo le strade e nelle piazze nei giorni scorsi preannunciavano il cambiament: da ieri, a raccogliere i rifiuti con il sistema porta a porta e a gestire l’ecocentro di via Copernico non è più Acsa srl, l’azienda comunale di servizi ambientali, bensì Aemme Linea Ambiente srl, società del Gruppo Amga. Con atto notarile del 9 marzo, il Comune di Cornaredo è entrato nella compagine societaria di Amga Legnano spa, mediante il conferimento di Acsa, e quest’ultima è stata successivamente fusa in Ala. "Siamo davvero soddisfatti del buon esito di questa operazione, che permette ad Ala di crescere ed espandere il proprio raggio di azione – commenta Giuseppe Dell’Aquila, che dal 9 giugno è presidente della società (ha raccolto il testimone da Stefania Gorgoglione) –. L’intendimento è di continuare a fornire servizi di qualità, nel rispetto dell’ambiente e con costante attenzione ai cittadini".

Sul sito www.aemmelineaambiente.it, nella sezione dedicata a Cornaredo, sarà possibile trovare le informazioni relative ai vari servizi. S.V.