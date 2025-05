Due spaccate a pochi minuti. Bar e gelateria già colpiti

Due spaccate nella stessa notte, a pochi minuti e poche vie di distanza, nel cuore di Saronno. Tra l’una e le prime luci dell’alba due esercizi sono stati presi di mira da ladri, che hanno lasciato dietro di loro danni e amarezza. Il primo furto è avvenuto all’Eni Cafè, tra via Roma e via Miola. Un ladro ha divelto la finestra basculante per entrare nel locale. Ha cercato di impossessarsi della cassa, riuscendo a strapparla ma non è riuscito a portarla fuori. A fare l’amara scoperta è stato il titolare, accorso subito con le forze dell’ordine. "Ha fatto un sacco di danni e se n’è andato a bocca asciutta. È la terza volta in meno di un anno, siamo stanchi", ha commentato l’esercente sui social. Poco dopo, colpo alla gelateria Ambrogino di via Volta, dove Claudio Caputo è stato svegliato dai carabinieri alle 4.20. Nel video pubblicato su Facebook ha raccontato con amarezza l’ennesima spaccata, la quarta in otto mesi. I ladri anche in questo caso hanno causato danni e rubato solo una lattina di Coca Cola. "È frustrante, serve più sicurezza. Basta ipocrisie: questi delinquenti vanno puniti", denuncia il titolare.