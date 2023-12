Contromano al rondò investe una pattuglia. Feriti due carabinieri

Ha percorso la rotonda di via Manzoni in contromano, finendo per scontrarsi con una pattuglia dei carabinieri di Cantù. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle due di sabato notte, sono rimasti feriti due militari di 30 e di 51 anni, oltre al conducente dell’autovettura, un pensionato di origine albanese di 68 anni, che successivamente è risultato positivo all’alcoltest. I due carabinieri feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como, uno in codice verde e l’altro, leggermente più grave, in codice giallo. Ora è in corso la ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine, anche se la dinamica di ciò che è accaduto è apparsa sostanzialmente chiara fin dall’inizio.