Controllo antispaccio in zona stazione. Un arresto della Polfer

Un campionario di droghe pronte per lo spaccio sequestrate, un tentativo di fuga sventato e l’arresto. Un servizio mirato di controllo attorno alla stazione ferroviaria di Magenta è culminato con il fermo di un trentareenne straniero, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono scattati quando gli agenti, in abiti civili, hanno notato un gruppo di persone dinanzi la stazione di Magenta salire a bordo di un’auto ed acquistare della sostanza stupefacente dal conducente. Così sono intervenuti per bloccarlo, l’uomo, vistosi scoperto, ha tentato la fuga, urtando alcune autovetture parcheggiate. Dopo essere stato immobilizzato, è stato perquisito e trovato in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti 55 grammi di cocaina, 146 di hashish, 20 di eroina, nonché un bilancino di precisione e 50 euro in contanti.

Dalla perquisizione personale gli agenti sono passati a quella del domicilio del fermato e lì hanno rinvenutoi ulteriori 4 grammi di hashish nonché la somma di oltre 29mila euro in banconote di piccolo taglio che si ritiene guadagno dell’attività di spaccio. Il trentatreenne è stato arrestato, droga e tutto il resto sequestrato. R.L.