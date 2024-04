Consigli alle aziende sulla prevenzione

Non solo i numeri: al centro della mattinata sulla sicurezza sul lavoro a Varese c’è stato spazio anche per le buone pratiche che alcune aziende del territorio hanno avviato per aumentare la prevenzione e cercare di ridurre gli infortuni. Tra le testimonianze quella di Alessandro Cattaneo, health safety and environment manager della divisione Elicotteri di Leonardo. Il gruppo industriale internazionale, che conta su ben quattro stabilimenti in provincia di Varese, ha adottato un sistema di Hse Alert comune a tutti i siti della divisione Elicotteri, italiani ed esteri. Si tratta di una comunicazione condivisa resa disponibile tramite diversi canali di diffusione (monitor di reparto, bacheche, email).

Contiene informazioni relative ad eventi significativi in ambito Hse, con particolare riguardo alle azioni correttive messe in campo per prevenire futuri eventi indesiderati. Lo stato di condivisione degli alert e l’adozione delle azioni correttive viene monitorato nel tempo. Le tipologie di eventi che vengono analizzati sono: incidenti, quasi incidenti, infortuni, medicazioni, azioni o situazioni pericolose. Le azioni correttive adottate a seguito di ciascun evento possono essere riproposte per simili situazioni in altri siti, per prevenire quindi futuri eventi indesiderati.

