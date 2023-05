Confesercenti all’attacco "Fare impresa si impara a scuola" Grazie al progetto “Orientamente”

di Lorenzo Crespi

Anche sul territorio varesino le imprese del settore della ristorazione faticano a trovare le risorse con la giusta preparazione da inserire in organico. Un problema non solo locale, ma che in un’area di confine con la concorrenza della vicina Svizzera viene ancora di più accentuato. Ecco perché le aziende si avvicinano al mondo della scuola, in un confronto utile per entrambe le realtà per mettere a fuoco le necessità del settore e le competenze da formare, oltre che per promuovere lo sviluppo della mentalità imprenditoriale tra i più giovani. Alle iniziative sul tema recentemente sperimentate sul territorio, tra cui ad esempio il "My Job Day" organizzato dagli Enti Bilaterali, si aggiunge la proposta di Confesercenti, che ha promosso la giornata "Orientamente: Fare Impresa si impara a scuola - percorsi di educazione all’imprenditorialità". Così ha illustrato le finalità dell’evento Rosita De Fino, direttore territoriale Varese di Confesercenti Lombardia: "Avviciniamo i ragazzi non solo al mondo del lavoro ma anche al mondo delle imprese. Questo progetto nasce per volontà degli imprenditori per poter portare nelle scuole la cultura d’impresa. Puntiamo ad accrescere le competenze degli studenti per facilitarne le scelte una volta terminati i percorsi scolastici". La giornata si è svolta ieri in collaborazione con l’Associazione Ciofs-Fp Lombardia presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese. Il primo episodio di un progetto che sarà replicato, con uno sguardo a medio-lungo termine, che ha coinvolto quindici imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi di Varese e dintorni. Dall’altro lato del tavolo 60 studenti dell’istituto: gli imprenditori hanno potuto svolgere una serie di colloqui con i ragazzi in uscita dalle classi terze e quarte e ricevere i loro cv ponendosi quale obiettivo i progetti di Pcto in avvio tra ottobre e novembre 2023 fino a marzoaprile 2024. L’alternanza scuola lavoro non sarà rivolta solo alla formazione, ma anche alla conoscenza dell’impresa e alla gestione di ogni suo aspetto. I colloqui sono stati anche un’occasione utile in vista di possibili contratti di apprendistato di primo livello volti al conseguimento del titolo di studio. Il progetto è patrocinato dalla Provincia di Varese e dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale. Soddisfatta per l’opportunità Federica Patrini, direttrice della sede di Varese di Ciofs-Fp. "Un evento fondamentale perché i ragazzi sono qui per appassionarsi al lavoro. Non c’è niente che li aiuti di più che incontrare direttamente gli imprenditori che un domani potranno assumerli". Gli studenti hanno potuto anche mettere in mostra in modo concreto e "sul campo" la propria preparazione: un gruppo di ragazzi si è occupato dell’organizzazione del welcome coffee e del light lunch che ha chiuso la mattinata.