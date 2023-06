"Con i fondi del Pnrr un edificio sostenibile e all’avanguardia"

Nuova scuola di via Brescia: aperta la procedura di gara per la ricerca di imprese e l’affidamento dei lavori. "Aver intercettato i fondi del Pnrr – dichiara il sindaco Raffaele Cucchi – ci dà la possibilità di realizzare una nuova scuola, più adeguata alle necessità contemporanee dei nostri giovani. Un particolare ringraziamento lo rivolgo agli uffici comunali che non risparmiano energie nel recuperare risorse attingendo ai fondi del Pnrr, un lavoro di squadra funzionale e condiviso".

"Riqualificare e realizzare un nuovo edificio scolastico con fondi Pnrr – conclude Cucchi – è un investimento pubblico che indica anche un’evidente scelta dell’Amministrazione verso sostenibilità e salvaguardia delle risorse per le future generazioni. Limitare l’inquinamento, risparmiare in termini energetici, strutturare ambienti in grado di dare soluzioni bioclimatiche sono aspetti che un amministratore deve tener conto se vuole essere lungimirante, in linea con gli obiettivi di sostenibilità nel lungo periodo".

C.S.