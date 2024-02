Con Amaretto e Granella ecco i bimbi cavernicoli

Quattro carretti trascinati da genitori con un corteo di bimbi cavernicoli accompagnati dalla banda. Questa è stata la sfilata di Carnevale che ieri pomeriggio ha animato Saronno e ha lasciato l’amaro in bocca a tante famiglie. Certo i 4 dinosauri realizzati da Proloco e Cls erano ben definiti e hanno conquistato centinaia di foto, ma un po’ troppo poco per una città che vanta persino due maschere ufficiali, Re Amaretto e Regina Granella che hanno aperto il Carnevale. Alle 15 si è tenuta la consegna delle chiavi della città del Carnevale a Re Amaretto e a Regina Granella e per la prima volta sul palco non c’era nessun delegato dell’amministrazione.

In piazza era comunque presente il sindaco Augusto Airoldi con alcuni assessori. Quindi sono entrati in piazza, dopo il punto di ritrovo davanti a Villa Gianetti, i 4 carretti dei dinosauri realizzati con grande cura dalla Cls con la Proloco. A portare in giro per la città le sculture i genitori delle elementari Ignoto Milite seguiti dai figli: tutti vestiti da piccoli cavernicoli.

Tante le foto e i video che hanno immortalato il corteo aperto dalla banda e chiuso dal gruppo Crazy Dog dedicato alle percussioni. Dopo un doppio giro del centro, via Portici, via San Cristoforo, via Cavour, piazza Avis e corso Italia, è seguita la baby dance in piazza Libertà. Tanta voglia di fare festa, tanti costumi originali come quelli da Tic Tac, da pioggia o da sfera Pokemon, ma anche tanta delusione per un carnevale senza carri e una festa al di sotto delle aspettative.

Sara Giudici