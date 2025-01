Come prevenire la ludopatia. Proteggere giovani e minori dalla tentazione dell’azzardo

Proseguono con il nuovo anno le serate di approfondimento promosse dal Comune di Solbiate Arno in collaborazione con il Lions Club Solbiate Arno Valle Arno, incontri di riflessione su tematiche di grande rilevanza sociale. Stasera, alle 21, l’incontro sarà dedicato al tema della ludopatia minorile. L’evento si svolgerà presso la biblioteca comunale, in via Felice Chinetti 11.

Tra i relatori della serata l’avvocato Simona Garavaglia, penalista, e la dottoressa Isabella Cerella, psicologa. L’obiettivo dell’incontro è informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo, con un focus particolare sui giovani e sulle strategie di prevenzione e supporto.

Si tratta dunque di un’importante occasione per la comunità di riflettere sulle problematiche contemporanee e per acquisire strumenti utili per riconoscere e affrontare situazioni di disagio legate alla ludopatia. Purtroppo il gioco d’azzardo patologico coinvolge ampie fasce della popolazione, anche i più giovani, per questo è fondamentale la sensibilizzazione oltre a promuovere interventi per affrontare la dipendenza. Gli effetti negativi causati dal gioco patologico comportano costi sociali, costi sanitari diretti e costi indiretti che spesso coinvolgono non solo l’interessato ma tutto il nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale, ancora più grave quando coinvolge un minore.

Questa sera dunque al centro della riflessione con la presenza di esperti la ludopatia minorile mentre giovedì 30 gennaio il tema trattato sarà il cyber bullismo, fenomeno in preoccupante crescita che coinvolge soprattutto i più giovani.

Interverranno nel corso della serata professionisti come l’avvocato Mauro Ferrario, la dottoressa Francesca Rosa, psicologa e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, e Vincenzo Vetere, presidente dell’Associazione Acbs. La serata offrirà strumenti per riconoscere e contrastare questo tipo di bullismo online, con consigli pratici per famiglie, insegnanti e ragazzi.

Per avere ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare la biblioteca comunale di Solbiate Arno al numero di telefono 0331.991885 o scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.solbiate-arno.va.it.

Rosella Formenti