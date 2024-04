Colpo di sonno sulla Statale 36. Feriti due fidanzati, lei è grave

LIERNA (Lecco)

"Mi sono addormentato di botto". Ha ammesso di aver avuto un colpo di sonno al volante il giovane di 26 anni che l’altra notte è andato a sbattere contro la cuspide di un guardrail della Statale 36. In macchina, seduta accanto a lui sul sedile del passeggero, c’era anche la sua ragazza 23enne. Lui ha riportato una ferita al piede ed un trauma dorsale, lei invece ha subìto un trauma toracico e un trauma addominale interno e ora è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione. L’incidente è successo la notte scorsa poco dopo mezzanotte in Superstrada all’altezza di Lierna, in direzione sud, verso Lecco. I due stavano tornando a casa. Il 26enne che era alla guida di un’utilitaria si è schiantato a tutta velocità addosso alla cuspide del guardrail tra la carreggiata principale e lo svincolo di immissione in un’area di sosta. "Ho avuto un colpo di sonno", ha spiegato ai soccorritori e agli agenti della Polstrada.

I due fidanzati sono stati entrambi soccorsi dai volontari del Soccorso bellanese, che, dopo la prima assistenza e dopo averli condizionati in sicurezza, li hanno trasferiti d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. La ragazza è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La prognosi per lei al momento è riservata. Sempre in Statale 36, ma ieri pomeriggio, e nel tratto Milano – Lecco, una automobilista di 59enne alla guida di una nuova Renault Twingo è finita addosso ai cartelli segnaletici al bivio dello svincolo di Annone e Cesana Brianza, in direzione nord verso Lecco. In seguito all’impatto l’auto si è cappottata più volte come una trottola impazzita, terminando la corsa fuori controllo in un prato a decine di metri di distanza. La 59enne è stata soccorsa dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini con i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera e i poliziotti della Stradale. E’ stata ricoverata in ospedale a Lecco. Quattro i feriti invece dell’incidente successo sabato sera sulla Sp 62 a Ballabio: è stato un frontale tra un fuoristrada Suzuki Jimny e una Panda, su cui viaggiavano una ragazzo di 17 anni, una ragazza, un ragazzo di 20 e un 53enne.