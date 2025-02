Colpito da infarto: soccorso e salvato dai carabinieri

A salvarlo i carabinieri, grazie al loro tempestivo intervento di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale a Busto Arsizio, non era in pericolo di vita. È accaduto ieri mattina, provvidenziale il passaggio dei militari del Norm dei carabinieri di Busto Arsizio nella zona dell’ospedale. La pattuglia davanti al Bar Femme Caffé, è intervenuta su segnalazione di alcuni passanti poiché un uomo si era improvvisamente accasciato, colto da malore. Riverso a terra, in presunto arresto cardiocircolatorio, il titolare del bar. I militari hanno chiesto l’invio del personale del 118, nel frattempo senza perdere un istante si sono adoperati per utilizzare il defibrillatore automatico esterno (Dae) in dotazione, praticando alla vittima le manovre di rianimazione e riuscendo a far riprendere coscienza al malcapitato. I sanitari arrivati sul posto hanno quindi trasportato con l’ambulanza l’uomo al pronto soccorso di Busto Arsizio, salvo grazie ai carabinieri.

R.F.