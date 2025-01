La mobilità diventa green, a Busto Arsizio aumentano i punti ricarica. Come funzionano

Busto Arsizio (Varese) – Proseguono gli interventi per l’ampliamento dei punti di ricarica delle vetture elettriche. Nei giorni scorsi sono state attivate altre due colonnine in via Galilei e in via Cairoli. Salgono così a 8 le infrastrutture operative in città, dopo che sono già in funzione i punti in via Canton Santo, Machiavelli e, con doppia stazione, nelle vie XI Settembre e Volturno. Saranno attivate nelle prossime settimane altre due infrastrutture in viale Cadorna e in via Bellini. A completamento, A2A metterà così a disposizione complessivamente 11 colonnine, per un totale di 22 punti di ricarica che consentono la ricarica di due vetture contemporaneamente. Sei sono di tipo Quick (in corrente alternata da 22 kW), 5 di tipo Fast o Fast+ (in corrente continua fino a 100 kW). L’energia utilizzata è certificata 100% green. La ricarica è possibile, per tutti i tipi di auto elettriche e ibride plug-in, tramite il proprio cavo certificato oppure tramite il cavo in dotazione all’infrastruttura di ricarica. È possibile rifornirsi 7 giorni su 7, 24 ore su 24 usando sia l’app A2A E-Moving o quelle di tutti i principali operatori di mobilità, sia una tessera Rfid, appoggiandola nel riquadro indicato sulla colonnina.

L’App A2A E-Moving consente di avere a disposizione numerose informazioni relative alle infrastrutture di ricarica presenti sul territorio, ai piani tariffari, ai pagamenti, oltre a garantire informazioni assistenza (nell’apposita sezione Supporto del menù o chiamando gratuitamente il numero verde +800 035151). Un servizio utile, previsto nell’ambito del contratto sottoscritto con A2A Illuminazione Pubblica, che l’amministrazione mette a disposizione degli automobilisti. Un servizio importante per favorire la diffusione di una mobilità green, che può migliorare la qualità dell’ambiente urbano, nell’ambito di un più ampio progetto di promozione della mobilità sostenibile in città. Sarebbe tutto da rifare per i monopattini elettrici: i cento in circolazione in città da settembre non sono a norma con le regole del nuovo codice della strada si profila il loro ritiro. Non dovrebbero esistere problemi, invece, per le bici elettriche: sono 30 quelle a disposizione con il servizio di bike sharing dell’operatore RideMovi.