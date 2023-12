Cittadini modello. Consegnate le benemerenze

In scena domenica in sala Bergognone a Nerviano le premiazioni delle benemerenze civiche consegnate dal sindaco Daniela Colombo ad Angelo Cucchi, storico titolare dell’osteria "Vighigneu" della frazione di Cantone per oltre 40 anni. A lui il riconoscimento "per essere stato oste indimenticato di intere generazioni e aver rappresentato per oltre 60 anni un baluardo della tradizione conviviale nervianese". L’altra benemerenza è stata conferita a Caterina Maria Musazzi, storica insegnante elementare di Nerviano ed ex presidente della San Vincenzo e attiva nel Collage: "Esempio di passione ed altruismo, manifestati sia nell’attività professionale di insegnante che nell’impegno sociale; figura di educatrice rimasta nel cuore dei suoi alunni e trascinante punto di riferimento del volontariato".

Menzioni speciali anche per i medici di base in pensione, per Thomas Ancillotti e per i 25 anni dell’associazione Ancora.