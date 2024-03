Cimitero off-limits da luglio, è bufera

Polemiche a Nerviano sul cimitero della frazione di Garbatola ancora parzialmente inaccessibile per gli effetti dell’ondata di maltempo di fine luglio 2023. Il camposanto è finito al centro di un’interrogazione presentata da Massimo Cozzi, capogruppo di Lega, Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano in consiglio comunale. "A seguito del nubifragio dello scorso 24 luglio, una parte del cimitero di Garbatola risulta ancora interdetta e non accessibile ai cittadini - spiega Cozzi-. In questi giorni, a seguito di un lutto, è stato chiesto di poter tumulare la salma in una tomba di famiglia, proprio ai bordi dell’area delimitata, avendo il posto a disposizione da tempo con regolare pagamento. La risposta ricevuta è stata negativa, con la messa a disposizione in alternativa di un altro loculo temporaneo all’interno dello stesso cimitero. È inaccettabile che, dopo quasi otto mesi, una parte delle tombe del cimitero sia ancora non accessibile e che una salma non possa essere tumulata nelle tomba di famiglia, assieme ai propri cari, come nel desiderio di chi purtroppo ci ha lasciati e delle persone vicine". Un chiarimento è stato chiesto al sindaco: "Abbiamo chiesto se non sia possibile intervenire per fare sì che la salma venga tumulata nella tomba di famiglia, nel rispetto della volontà dei parenti del deceduto, ma anche che in alternativa la soluzione temporanea di un altro loculo duri veramente il meno possibile". La parola passa all’amministrazione per dare risposte a un disagio che colpisce alcune famiglie le cui tombe con i propri cari risultano recintate da sbarre. Ch.S.