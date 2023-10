Busto Arsizio, tornato a casa il ragazzino di 12 anni scomparso

Busto Arsizio (Varese) – E’ stato ritrovato Christian Piatti, il ragazzino di 12 anni che si era allontanato da una comunità in provincia di Varese facendo perdere le proprie tracce.

Scomparso da venerdì scorso, le ricerche subito avviate sono condotte dalla Polizia di Stato hanno dato esito positivo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 ottobre. Christian è tornato oggi dalla madre che vive nel rione di Sant'Anna a Busto Arsizio, madre dalla qualera stato allontanato nel luglio scorso su ordine del Tribunale dei Minori di Milano. Le sue condizioni di salute sono buone.

Secondo quanto ricostruito il dodicenne, appassionato di boxe, era atteso in una palestra a Varese per gli allenamenti ma lì non era mai arrivato. Mamma Valentina, aveva lanciato numerosi: “Voglio dirgli di stare tranquillo e di farsi trovare perché tutto si risolverà”.