Lavori al ponte, c’è la data. Il cantiere scatterà dal 7 luglio

BRESSANA BOTTARONE (Pavia)Partirà nella seconda settimana di luglio il cantiere per la manutenzione della parte viaria del ponte di Bressana. I dettagli dei lavori, già iniziati sulla parte ferroviaria, sono stati al centro di un tavolo tecnico convocato ieri in prefettura con la Provincia, i sindaci dei Comuni interessati dai futuri disagi come Bressana, San Martino e Cava Manara, le associazioni e forze dell’ordine. C’è ancora un mese di tempo, quindi, per mettere a punto la strategia da attuare nel momento in cui sull’attraversamento percorso ogni giorno da 30mila veicoli, tra i quali molti mezzi pesanti, partirà il cantiere. I tir non potranno più passare e dovranno optare per l’autostrada A7 o il ponte di Spessa Po, al confine con l’Emilia Romagna. Il ponte non dovrebbe chiudere mai completamente, ma funzionare a mezzo servizio con un senso unico alternato nei giorni feriali, al mattino percorrendo la corsia dall’Oltrepò verso Pavia e al pomeriggio quella in senso inverso per favorire i pendolari. A regolare il traffico ci sarà un semaforo con attese di 15 minuti. Per chi dovrà raggiungere il capoluogo pavese il senso unico alternato notturno sarà dalle 22 alle 6 e non fino alle 5 come si era detto inizialmente e si sta anche valutando di anticipare l’inizio alle 21. Ancora da valutare, invece, che cosa accadrà nei fine settimana quando il flusso di auto verso l’Oltrepò aumenta. A nord del ponte, poi, dovrebbe sorgere una rotonda per consentire agli autisti dei mezzi pesanti di svoltare per andare a imboccare l’autostrada. E le preoccupazioni non mancano perché ci sarà un aggravio dei costi. Per questo Azione ha organizzato una manifestazione. "Abbiamo chiesto l’esenzione dal pedaggio di A7 e A21 - hanno sostenuto i militanti -, ma siamo stati inascoltati. Sono anni che si sa che il ponte va giustamente ammodernato, eppure la programmazione è assente. Per almeno 11 mesi il ponte di Bressana Bottarone sarà sostanzialmente inutilizzabile per le auto con danni evidenti per imprenditori, agricoltori, pendolari". Al fine di evitare incidenti, il sindaco di Stradella, Gianpiero Bellinzona, propone di vietare il sorpasso per i mezzi pesanti che viaggiano sulla A21. Sulla Torino-Piacenza, infatti, spesso si verificano incidenti. L’obiettivo è fare di tutto per evitare che aumentino.