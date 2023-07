Chiara Celato e Christian Pallaro, morti sulla tangenziale est di Varese: lunedì l’ultimo saluto

Varese – Fissati i funerali. Lunedì 31 luglio i tanti amici, i genitori e i famigliari distrutti dal dolore potranno dare l’ultimo abbraccio a Chiara Celato e Christian Pallaro, i due fidanzati diciannovenni morti in un incidente stradale sulla tangenziale est a Varese nella tarda serata di lunedì. Due comunità sono in lutto: San Fermo a Varese, dove sono state sospese le feste previste in oratorio in questo fine settimana, e Brenno di Arcisate. L’altra sera in preghiera centinaia di persone si sono strette ai familiari, ai genitori, ai fratelli, ai nonni dei due ragazzi, abbracciati con uno striscione, "Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai!".

Compagni di classe al Liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, erano fidanzati da alcuni mesi. Inseparabili, fino all’ultimo istante di vita, uniti in un tragico destino che non ha lasciato loro scampo. Nell’ultimo tratto di strada percorso insieme, poco distante dall’abitazione di Chiara, lunedì sera lo scontro con un furgone, la morte per entrambi sul colpo.

Dopodomani dunque i funerali. In mattinata alle 10 nel cortile dell’oratorio a Brenno l’ultimo abbraccio a Christian; nel pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Sant’Agostino a Valle Olona l’ultimo saluto a Chiara. Mentre oggi alle ore 20,30, sempre nella chiesa di Sant’Agostino, verrà recitato il Rosario. L’altra sera all’oratorio varesino di San Fermo e a Brenno di Arcisate il ricordo toccante dei due ragazzi. Tante le persone presenti accanto ai famigliari, straziati da un dolore lacerante, uniti nella preghiera, alla ricerca di conforto nella fede. Gli amici dei due giovani hanno distribuito matite e fogli di carta, chiedendo a ciascuno di scrivere il più bel ricordo di Chiara e Christian per poi lasciarlo in un cesto, davanti alla foto dei due ragazzi. "Vogliamo custodire così quanto di più prezioso delle vite di Christian e Chiara. La loro presenza ha illuminato la vita di tutti noi", hanno spiegato".

Tutti questi ricordi insieme sono la testimonianza di quanto le loro vite siano state piene, anche se troppo presto spezzate", ha detto don Stefano Cucchetti. Due giovani le cui esistenze erano ispirate da valori profondi, vissuti in famiglia, lo studio, lo sport, l’impegno in oratorio, e che per festeggiare la maturità appena conclusa al liceo aveva programmato il pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago di Compostela. "Ora sono due stelle che brillano per sempre", hanno scritto i genitori e la sorella di Chiara.