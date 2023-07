Varese, incidente tra auto e furgone sulla tangenziale: morti due ragazzi

Varese – Incidente mortale ieri in tarda serata a Varese, le vittime sono due giovani, un ragazzo e una ragazza. La loro auto è finita contro un furgone e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo.

L’incidente è avvenuto alle 23.30 nel tratto della tangenziale nordest tra via Postumia e via Peschiera. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e consentire la rimozione dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco, due ambulanze e due auto mediche della Croce rossa di Varese e della Valceresio, gli agenti della polizia locale e della polizia stradale.

Per i due giovani a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare, dopo essere stati estratti dall’abitacolo è stato constatato per entrambi il decesso. Medicati sul posto i due uomini che viaggiavano sul furgone coinvolto nell’incidente.