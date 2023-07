Chiara Celato e Christian Pallaro, morti sulla tangenziale est di Varese: quando saranno i funerali

Varese – Saranno celebrati lunedì 31 luglio i funerali di Chiara Celato e Christian Pallaro, i due fidanzati diciannovenni morti in un incidente stradale sulla tangenziale est a Varese nella tarda serata di lunedì. Due comunità sono in lutto, a San Fermo, dove sono state sospese le feste previste in oratorio in questo fine settimana, e Brenno di Arcisate, che l’altra sera in preghiera si sono strette ai familiari, ai genitori, ai fratelli, ai nonni dei due ragazzi.

Compagni di classe al liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, erano fidanzati da alcuni mesi, inseparabili, fino all’ultimo istante di vita, uniti nel tragico destino che non ha lasciato loro scampo.

Lunedì i funerali: in mattinata alle 10 nel cortile dell’oratorio a Brenno l’ultimo abbraccio a Christian, nel pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Sant’Agostino a Valle Olona l’ultimo saluto a Chiara. Domani, sabato 29 luglio alle ore 20.30, nella stessa chiesa, verrà recitato il Santo Rosario.