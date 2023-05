Cerca di mettere pace tra alcuni litiganti Picchiato e rapinato

Ancora un’aggressione in pieno centro. È successo tra sabato e domenica in largo Tosi a Legnano, dove un 32enne è stato soccorso dal personale del 118 dopo essere stato picchiato e derubato da un gruppo di sconosciuti. Il 32enne, un marocchino residente in città, stava camminando con un amico in via Verdi quando è iniziato un diverbio tra un gruppo di altre persone. Il 32enne ha cercato di convincerli a lasciar perdere ed è stato prima colpito alla testa, poi rapinato del cellulare. Sul caso indaga la polizia di Stato. Nella stessa sera i poliziotti sono intervenuti in stazione su segnalazione della Polfer. Due persone avevano iniziato a litigare sul treno per futili motivi e hanno continuato in stazione. Due giorni prima un 26enne era stato ferito a coltellate in pieno centro.

C.S.