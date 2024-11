Centro prelievi. Un nuovo poliambulatorio

Humanitas medical care, la rete dei Centri medici e prelievi Humanitas, si amplia a Varese, in via San Michele Arcangelo 2. Domenica un open day ha fatto conoscere il nuovo Poliambulatorio, operativo in continuità con l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza. In tanti, tra cui il sindaco Davide Galimberti, hanno partecipato a consulti gratuiti (diabetologia, nutrizione, ginecologia, ortopedia) e hanno conosciuto le nuove aree e servizi. È stato inoltre spiegato come praticare il massaggio cardiaco o medicare una ferita. La nuova struttura si sviluppa su una superficie di 5 piani, per un totale di oltre 1.500 mq, nei quali trovano spazio 16 ambulatori, il centro fisioterapico, un’area dedicata alla gastroenterologia ed endoscopia digestiva, il centro prelievi e un piano riservato ad esami di diagnostica per immagini, entrambi in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. S.V.