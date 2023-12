Cento alberi morti o malati da abbattere per la sicurezza

Sono un centinaio gli alberi sul territorio comunale a Solbiate Olona (nella foto, il sindaco Luigi Melis) per i quali il destino è segnato: dovranno essere abbattuti. Decisioni sempre difficili da prendere ma necessarie quando la priorità è la sicurezza dei cittadini. Purtroppo le violente ondate di maltempo hanno lasciato segni di cui tener conto come la stabilità compromessa in alcuni casi delle piante dunque a rischio crollo. Di recente a Solbiate Olona un albero è caduto su un’auto, fortunatamente nel crollo non sono rimaste coinvolte persone, un altro campanello d’allarme dopo quello in estate quando una pianta era finito sul tetto di una casa, eventi che hanno aumentato l’attenzione nei riguardi del patrimonio arboreo comunale, troppi pericoli, per questo la giunta comunale ha incaricato un agronomo di valutare lo stato delle piante. Il primo responso è arrivato, un centinaio dovranno essere abbattute perché malate. Spiega l’assessore Fiorella Cometti: "Si è concluso il monitoraggio che ha riguardato 365 alberi comunali, un centinaio dovranno essere eliminati perché sarebbero pericolosi per le loro condizioni, ci sono esemplari morti, altri colpiti dal bostrico, il tarlo che è un vero problema". Non si può rischiare, sono piante diventate fragili quindi si deve intervenire con l’abbattimento. "La sicurezza dei cittadini prima di tutto – conclude l’assessore che poi aggiunge " Gli alberi abbattuti saranno sostituiti". R.F.