C’è la nuova giunta: "Lavoro congiunto e visione comune alla base delle scelte"

Un luogo simbolico per dare il via al nuovo percorso amministrativo. Nell’atrio del municipio, cuore pulsante della macchina comunale, il sindaco Ilaria Pagani ha presentato la nuova Giunta. Davanti a cittadini, dipendenti comunali e sostenitori della coalizione di centrosinistra il primo cittadino ha introdotto i nuovi assessori, sottolineando l’importanza della condivisione e della trasparenza. "Questa Giunta ci accompagnerà nel governo della città – ha spiegato Pagani – e ci è sembrato corretto presentarla prima a chi lavorerà con noi ogni giorno e poi ai cittadini. Le scelte sono il risultato di un lavoro condiviso che parte dal programma e valorizza competenze, esperienze e visione comune".

Il vicesindaco sarà Mattia Cattaneo, 52 anni, contabile, già consigliere comunale. Per lui le deleghe a Sostenibilità economica, Partecipazioni e Valorizzazione del patrimonio. "È emozionante, come il primo giorno di scuola. Metterò la mia esperienza al servizio della città". Maria Laura De Cristofaro, 57 anni, avvocato impegnato nel volontariato, si occuperà di Commercio, Attività produttive e Transizione ecologica. Condividerà con il sindaco anche la delega agli Affari generali. A Matteo Fabris, 36 anni, psicologo dell’età evolutiva e ricercatore, sono state assegnate le deleghe a Coesione sociale e Tutela della persona. "Essere qui, nella città dove sono nato e cresciuto, è una grande emozione. Saremo una squadra pronta ad affrontare le sfide". Nicola Gilardoni, 62 anni, con lunga esperienza in politica e amministrazione, guiderà l’assessorato alla Rigenerazione urbana.

"Questo nome non è casuale – ha spiegato il sindaco – Vogliamo far rinascere spazi oggi abbandonati o sottoutilizzati, a partire dalle aree dismesse". Mauro Lattuada, volto noto del Pd di Solaro e Saronno, avrà le deleghe a Infrastrutture pubbliche, Verde e Sport. "Settori che devono lavorare in sinergia per garantire interventi ben coordinati e tempestivi". Assenti per motivi lavorativi gli assessori Lucy Sasso e Maria Cornelia Proserpio. La prima, consulente nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e la più votata del Pd, seguirà Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del territorio. "Crediamo nei giovani come motore della città – ha spiegato Pagani – e che l’innovazione possa aprire nuove strade". Maria Cornelia Proserpio, con esperienze nel settore assicurativo e teatrale di Tu@saronno, guiderà Cultura e Politiche educative.

Sara Giudici