Deleghe chiave. Vicesindaco e Urbanistica

Non trapela nulla sulla composizione della nuova Giunta comunale di Cernusco, salvo il fatto che il confronto tra le forze di maggioranza per comporre la squadra è già entrato nel vivo. Paola Colombo è al lavoro e a parte l’indicazione sulle proprie deleghe – "ne cederò diverse", assicura – nulla si sa ancora. Due le figure sulle quali si concentra l’attenzione: vicesindaco e assessore all’Urbanistica. Due pedine chiave in un mandato che deve avere una fisionomia politica dopo lo shock della chiusura anticipata per lutto del precedente esecutivo. E che ha avuto una gestione più istituzionale. "Non poteva essere diversamente", sottolinea la sindaca. Ma adesso si cambia. Quanto, lo racconteranno le sue scelte. La minoranza ha già detto che non farà sconti, il centrodestra starà a fianco dei cernuschesi in difficoltà, e anche Vivere è pronta a portare avanti le proprie battaglie a cominciare da quella perla partecipazione.

Una cosa è certa, per ora: non si vuole perdere tempo. La sindaca ha ribadito più volte di voler riprendere al più presto da dove ha lasciato. Il problema, adesso, è con chi a fianco. Poi, toccherà al Consiglio comunale fra conferme, novità ed esclusioni. Sul tavolo o, meglio, nell’agenda politica cittadina ci sono diverse questioni: dalle vecchie aree industriali da recuperare al problema della giovani coppie che se ne vanno perché le case costano troppo, fino al Piano di Governo del Territorio da rimettere sul binario giusto dopo 14 anni di attesa e due varianti.

Bar.Cal.