Castelveccana, ragazzini prendono a calci e pugni un uomo per derubarlo. Poi la fuga verso la stazione

Varese, 28 giugno 2023 – Indagini in corso da parte dei carabinieri di Luino per individuare i tre ragazzini che ieri nel tardo pomeriggio hanno aggredito una coppia di pensionati, marito e moglie, per derubarli. E’ accaduto a Caldè, frazione di Castelveccana. I ragazzini sono riusciti a scappare e a salire sul treno, in direzione di Gallarate.

L’uomo stava pescando, accanto a lui la moglie, all’improvviso è stato aggredito alle spalle e colpito con calci e pugni, la moglie gettata a terra, dai tre ragazzini che stavano tornando dalla spiaggia, l’intento rubargli il borsello, non riuscito per fortuna. Quindi si sono dati alla fuga raggiungendo la stazione.

Il pensionato è stato soccorso da alcuni presenti ed è stato trasportato al pronto soccorso per essere medicato. I carabinieri di Luino arrivati sul posto hanno raccolto alcune testimonianze, importanti le informazioni per individuare i tre aggressori che sono arrivati in treno da altri comuni, come succede in estate, per trascorrere il pomeriggio al lago.

Purtroppo l’ennesimo episodio di violenza di cui sono protagonisti giovanissimi.