Casalpusterlengo, 28enne investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Casalpusterlengo, 7 marzo 2025 – Investito sulle strisce pedonali mentre sta attraversando il tratto urbano della via Emilia a Casalpusterlengo: è stato trasportato all'ospedale di Cremona con un trauma cranico un ventottenne residente in città che questa sera, attorno alle 19, nei pressi della nuova rotonda all'incrocio con viale Cadorna è stato investito da un'automobile condotta da un 83enne che si stava dirigendo verso Zorlesco. Il ragazzo è stato travolto in pieno ed è rovinosamente caduto a terra ad alcuni metri di distanza dal botto. Subito soccorso dall'ambulanza della Croce casalese e dell'automedica del 118, il ventottenne è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi.