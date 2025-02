Dieci nuove telecamere: "Sedi delle onlus sorvegliate"

PIEVE FISSIRAGA (Lodi)Dieci nuove telecamere che puntano sugli ingressi e sui magazzini di Comune e associazioni. L’investimento non ha previsto alcuna spesa grazie all’accesso diretto ai fondi del bando regionale “Rigenerazione Urbana”, che prevede la realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree e immobili di proprietà pubblica finalizzati alla riqualificazione, al miglioramento della qualità della vita dei residenti e alla promozione dello sviluppo sostenibile. L’ampliamento della videosorveglianza ha riguardato anche il centro polifunzionale, sede della squadra calcistica cittadina.

Tutte le telecamere sono state collegate alla centrale operativa, per garantire interventi tempestivi in caso di effrazione. "Negli ultimi mesi, i casi e i tentativi di furto sono stati diversi – denuncia un residente –. Ora ci sentiamo più sicuri". "Siamo felici di aver visto riconosciuta ancora una volta la nostra capacità di intercettare fondi – commenta il sindaco Domenico Pedote –. In poco tempo abbiamo assicurato un impianto di videosorveglianza e nuova illuminazione a led sulla scuola materna ed elementare Unicef". Luca Raimondi Cominesi