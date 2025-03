Rovello Porro, Loris Perin non ce l'ha fatta: morto il ciclista che si era scontrato con un’altra bici

Rovello Porro (Como), 7 marzo 2025 – Aveva avuto un incidente mercoledì mattina sulla ciclopedonale di Rovello Porro, Loris Perin, 67 anni residente in paese. La sua bicicletta si era scontrata con un’altra, guidata da una donna di 40 anni, all’altezza del sottopassaggio di via Vittorio Veneto.

Le due bici si erano agganciate, facendo perdere l’equilibrio a entrambi i conducenti, che erano finiti a terra. Ma ad avere la peggio era stato l’uomo, che aveva battuto la testa rimediando un grave trauma cranico. I soccorritori del 118 lo avevano portato in codice rosso all’ospedale di Saronno, dove in questi tre giorni le sue condizioni non sono mai migliorate.

Non è esclusa l’ipotesi che l’uomo abbia avuto un malore poco prima di scontrarsi con l’altra ciclista. Oggi i medici hanno dichiarato il decesso. In ospedale era finita anche la donna, ma in condizioni non preoccupanti.