"Carrozze affollate, non c’è soltanto il Malpensa"

BUSTO ARSIZIO (Varese)Per i pendolari di Trenord che viaggiano ogni giorno sulla linea Novara-Milano e Malpensa-Milano i problemi continuano ad essere quotidiani. Il Comitato pendolari Trenord di Busto Arsizio fa presente che "la situazione non cambia, ci sono ritardi e cancellazioni di treni comunicate all’ultimo momento sul tabellone, con tutti i disagi che questi disservizi causano a noi utenti, i problemi restano". La pagina social del Comitato registra lo scontento dei pendolari, che ricordano "non esistono solo i passeggeri di Malpensa, siamo noi la risorsa di Trenord, ma le nostre richieste per avere un miglioramento del servizio restano inascoltate, così i treni nelle fasce orarie più importanti sono sovraffollati".

Un altro problema è segnalato in particolare dalle pendolari, spiega Anna: "Lavoro a Milano, in un negozio, capita purtroppo di arrivare in stazione alla sera e la sorpresa è trovare la cancellazione del treno. Sono costretta quindi a salire su quello successivo tornando a casa tardi, insomma non è una situazione piacevole". Nei giorni scorsi è entrato in servizio sulla linea per Malpensa il nuovo Caravaggio, il primo perchè complessivamente saranno 10 quelli impiegati per il collegamento con l’aeroporto.

"L’ingresso in servizio dei nuovi convogli – ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente – ha l’obiettivo di offrire ai passeggeri con destinazione l’aeroporto e al servizio regionale ulteriori benefici in termini di comfort, accessibilità e sostenibilità". I pendolari chiedono intanto treni puntuali e non sovraffollati. Nel 2024 sono stati 5,3 milioni i passeggeri sul Malpensa Express, il 12,8% in più rispetto al 2023. Per Dario Balotta, referente per i Trasporti di Europa Verde, "è bene sapere però che, la vita del Malpensa Express non è né idilliaca, né a bassi costi. Basti pensare che i 5,3 milioni di passeggeri rappresentano meno di un terzo dei posti offerti in un anno, che ammontano a 17,1 milioni. Inoltre Trenord non dice che almeno la metà dei passeggeri non prende o ha preso l’aereo, bensì pendolari che si servono del treno per le stazioni intermedie e ne garantiscono la sopravvivenza, sostenendo l’elevato costo del biglietto. Pendolari che invece sulla linea da Novara continuano a viaggiare su convogli sovraffollati e spesso in ritardo, senza che Trenord pensi a migliorare il servizio".

Rosella Formenti