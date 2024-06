Carnago, operaio lavora alla rete fognaria: schiacciato da cedimento del terreno

Carnago (Varese) – Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Carnago. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in via Ada Negri, in prossimità dell’area industriale del paese.

Secondo le prime informazioni sembra che l’operaio si trovasse all’interno della rete fognaria quando è rimasto schiacciato dal cedimento improvviso del terreno.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, gli operatori sanitari sono arrivati con un’ambulanza e un’automedica, richiesto l’intervento dell’elisoccorso, in azione anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario, e i tecnici di Ats Insubria, competente in materia di incidenti sul lavoro, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

L’operaio ha riportato un grave trauma al bacino e agli arti inferiori.