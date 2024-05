Incidente sul lavoro. Scontro fra carrelli. Un operaio è grave

Infortunio sul lavoro ieri mattina nella ditta Pini di Castelverde. L’azienda lavora carni e al suo interno c’è una continua movimentazione del materiale da trattare. Questa movimentazione si effettua con dei carrelli che trasportano delle scaffalature metalliche nelle varie parti dell’azienda per permetterne la lavorazione. Ieri mattina poco dopo le 10.30 due carrelli che stavano trasportando queste scaffalature (in gergo si chiamano giostre), si sono incrociati e forse si sono toccati o forse uno dei due ha incontrato un dislivello mentre allargava per non toccare l’altro carrello. Durante questa manovra il carrello si è piegato e la giostra che trasportava, composta da numerosi scaffali, si è a sua volta spostata andando a colpire violentemente a un fianco un operaio di 30 anni, appartenente a una ditta di lavoro interinale, che è rimasto ferito. Sul posto sono state fatte intervenire auto medica e ambulanza della Croce Verde di Cremona. l’operaio è stato stabilizzato, sembra che siano da escludere lesioni interne e poi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto dell’incidente sono arrivati anche i tecnici della Ast Valpadana e una pattuglia di carabinieri del comando compagnia di Cremona. Pier Giorgio Ruggeri