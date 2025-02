Caravate, carabiniere interviene su un incidente e viene investito da un’auto: è in gravi condizioni

Caravate (Varese), 1 febbraio – Era impegnato nei rilievi di un incidente quando è stato investito in pieno da una macchina. La vittima è un carabiniere che questa notte, sabato 1 febbraio, intorno alle 5, era intervenuto insieme al collega di pattuglia, come lui della stazione di Cuvio, sulla provinciale 1 a Caravate. La pattuglia si era fermata all’altezza del cementificio Colacem per soccorrere il conducente di un’auto che aveva investito un cinghiale. Il militare era impegnato a rimuovere la carcassa dell’animale finita al centro della carreggiata, quando una macchina che stava soppraggiungendo in quel momento lo ha investito in pieno scaraventandolo sull’asfalto.

La dinamica

Al volante, una donna che probabilmente a causa della pioggia e della scarsa visibilità non si era accorta della presenza del carabiniere. Nell’impatto il militare ha picchiato la testa contro il parabrezza ed è poi carambolato sull’asfalto subendo, oltre al trauma cranico, diverse lesioni e sospette fratture. Dopo i primi soccorsi da parte dell’equipaggio della Croce Rossa inviato dal 118, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i colleghi del Nucleo radiomobile e una pattuglia della Polstrada.