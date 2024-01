Carabiniere libero dal servizio sventa rapina alla sala slot

È stato grazie alla prontezza di un appuntato scelto in servizio alla Compagnia carabinieri di Abbiategrasso se la rapina avvenuta in una sala slot di Magenta è finita con l’arresto dei presunti responsabili. I fatti risalgono all’altro giorno quando due uomini, di nazionalità cinese, hanno fatto irruzione in una sala slot di proprietà di una cittadina cinese di 44 anni. I due malviventi hanno immobilizzato la dipendente, una ragazza di 25 anni, legandola mani e piedi per sequestrarla e arraffare dalla cassa circa 1700 euro. La ragazza è riuscita ad inviare un messaggio alla mamma pregandola di chiamare i carabinieri perché era in pericolo. Ed è stato così che la donna si è rivolta al proprio vicino di casa in servizio alla Compagnia di Abbiategrasso. Il militare, fuori servizio, ha contattato subito la centrale operativa e si è recato sul luogo della rapina. Ha visto i due uomini che stavano fuggendo a bordo di un’auto bianca della quale ha annotato il numero di targa che ha poi fornito ai colleghi che si sono messi sulle tracce dei rapinatori.

Nel frattempo il carabiniere ha prestato assistenza alla giovane, liberandola dai nastri adesivi e allertando il 118. La ragazza è stata trasferita al pronto soccorso del Fornaroli, dal quale è stata dimessa con sette giorni di prognosi. Intanto gli uomini del Radiomobile hanno intercettato l’auto con i rapinatori e l’hanno bloccata. I due, di 43 e 46 anni, sono stati arrestati per sequestro di persona, rapina aggravata in concorso e lesioni personali.G.M.