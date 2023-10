Capolavori a due ruote. Il patron di Mv Agusta:: "Un modello ogni anno. Puntiamo a 15mila moto"

Come la Ferrari è di casa a Maranello, il mito su due ruote Mv Agusta ha le proprie radici ben piantate sul lago di Varese, a Schiranna, dove ancor oggi vengono concepiti e prodotti i modelli di una delle icone italiane più prestigiose nel mondo delle moto. La visita alla sede di MV Agusta a Schiranna è un viaggio attraverso il tempo, una possibilità unica per immergersi nella tradizione e nell’artigianalità italiane che hanno sempre contraddistinto l’azienda. L’eredità del passato è tangibile in ogni angolo, dalla leggendaria figura del conte Domenico Agusta, fondatore del marchio nel 1945, alla maestria artigianale che da sempre plasma alcune delle moto più iconiche della storia.

MV Agusta però vuole volgere lo sguardo al futuro, grazie alla guida ambiziosa di Timur Sardarov, ceo, presidente e proprietario dal 2019. Sotto la leadership di Sardarov, MV Agusta sta vivendo una fase di crescita progressiva. Gli investimenti consistenti permettono all’azienda di espandersi e di portare la produzione a nuovi livelli.

Quest’anno la produzione è di circa 7mila moto, ma l’obiettivo è ambizioso: raggiungere le 9mila nel 2024 e, nel biennio successivo, arrivare a una produzione che oscillerà tra le 12mila e le 15mila.

"Presenteremo un nuovo modello ogni anno", afferma Sardarov, sottolineando l’impegno per raggiungere obiettivi come l’innovazione e l’avanzamento costante. Il fatturato di quest’anno, infatti, è stimato intorno ai 130 milioni, con previsioni di crescita significative per il futuro e un guadagno di circa 300 milioni previsto entro il 2026. Grazie alla partnership con Ktm, azienda austriaca nota per le prestazioni e l’innovazione nel settore delle due ruote, MV ha lavorato alla consolidazione della rete dei dealer e al miglioramento dei servizi post-vendita per garantire un’esperienza di guida completa ed entusiasmante alla prossima generazione di motociclisti.

Questo impegno si traduce in una rete di concessionari di alta qualità e altamente formati, in linea con gli standard elevati di MV Agusta. Ma uno dei progetti strategici di questa trasformazione è l’investimento nell’area di Schiranna, Varese. Un progetto di rinnovamento di ampio respiro, che prevede un investimento totale di circa 30-40 milioni. Questo progetto comprende la creazione di nuovi spazi di lavoro, un moderno Centro stile e un museo che racconterà la storia e l’evoluzione di MV Agusta.

L’uso di tecnologie sostenibili garantirà il rispetto dell’ambiente circostante, un aspetto fondamentale per un’azienda che ha sempre abbracciato l’innovazione e la sostenibilità. L’azienda si è inoltre posta l’obiettivo ambizioso di assumere ulteriori cento dipendenti, dimostrando un impegno costante verso l’innovazione e il rafforzamento della sua posizione nel settore delle due ruote. MV Agusta continua a brillare come uno dei marchi più iconici e innovativi del mondo delle moto, mantenendo vive le radici nella tradizione italiana e guardando con fiducia al futuro. Il museo di Schiranna sarà una testimonianza tangibile di questo straordinario viaggio, una vetrina che racconterà la storia e il futuro di MV Agusta, ispirando gli appassionati di moto di tutto il mondo.