Cantello, Comune e Brevetti Montolit: accordo sul volontariato d’impresa

Varese, 5 ottobre 2023 – Il volontariato d’impresa al servizio del Comune di Cantello. Ieri in municipio è stata presentata la collaborazione siglata tra l’Amministrazione e la Brevetti Montolit, storica azienda radicata nel paese, dove ha la sede legale e produttiva. Una realtà che realizza e commercializza attrezzature professionali e varie linee di macchine elettriche e manuali per il taglio e la foratura di materiali lapidei.

L’azienda conta 110 dipendenti qualificati, molti dei quali risiedono nel Comune. Il volontariato d’impresa è una strategia di responsabilità sociale adottata da parte delle aziende: consiste nel consentire ai dipendenti di dedicare una parte del loro tempo, retribuito e durante l’orario di lavoro, ad attività di utilità sociale.

A spiegare come è nata l’intesa, il sindaco Chiara Catella. “È partito tutto come una proposta di collaborazione con l’intento di programmare interventi di manutenzione ordinaria. Un’idea che subito mi è piaciuta e che spero sia d’esempio per altre imprese e cittadini. Quando ho proposto la cosa alla maggioranza, l’hanno subito accolta con entusiasmo. Siamo un’Amministrazione poco politica e molto pratica. Ci piace raggiungere un obiettivo e farlo in così poco tempo è stata una grande cosa”.

La Brevetti Montolit contribuirà al mantenimento e all’abbellimento delle strutture del Comune con azioni di intervento su tutto il territorio, mettendo a disposizione circa duecento ore lavorative dei suoi dipendenti tra ottobre e gennaio. “Le azioni si svolgeranno in orario lavorativo, con regolare retribuzione e copertura assicurativa”, sottolineato il consigliere d’amministrazione di Brevetti Montolit, Stefano Montoli. Gli interventi riguarderanno la pulizia del verde pubblico, l’imbiancatura/verniciatura della struttura scolastica, la pulizia delle griglie di raccolta delle acque chiare, la sostituzione dei cestini dei rifiuti danneggiati.

“Una proposta legata al progetto di sostenibilità della nostra azienda – aggiunge il presidente Vincenzo Montoli – Oltre ai dipendenti il nostro punto di riferimento è il territorio, e quindi il rapporto con il Comune. Avviare questo progetto non è stato semplice, ma ci abbiamo creduto tutti e oggi siamo qua".