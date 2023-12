Cantello, scontro tra tre auto: sei persone ferite

Cantello (Varese), 3 dicembre 2023 – Incidente in serata a Cantello lungo la Provinciale 3, strada che porta verso Gaggiolo e il confine con la Svizzera.

Per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate, due con targa elvetica, una italiana,l’impatto è stato violento, sei persone sono rimaste ferite, cinque adulti, età tra i 20 e i 57 anni e un bambino di 8 anni.

Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi con tre ambulanze e un'automedica.

Le condizioni di due feriti erano gravi, uno di loro è stato trasportato in elicottero all’ospedale di circolo di Varese, meno preoccupanti quelle delle altre persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri per i rilievi.