Cantello, ultraleggero trancia i cavi dell’alta tensione e precipita: salvo il pilota 79enne

Cantello (Varese), 28 marzo 2023 – Paura questa mattina a Cantello, in provincia di Varese, per un incidente aereo che ha visto coinvolto un 79enne alla guida di un ultraleggero senza motore. Il pilota, in fase di rientro al campo volo di Cantello, ha tranciato di netto una linea aerea dell’alta tensione per poi precipitare su un prato. Il velivolo si è poi accasciato su un fianco mentre, a causa del danneggiamento dei cavi, la frazione di Gaggiolo è rimasta senza corrente elettrica.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri e i soccorritori del 118. Il pilota, soccorso, è stato trasportato in ospedale in buone condizioni per accertamenti.

Si tratta del secondo caso in due giorni sempre in provincia di Varese. Domenica 26 marzo a Casciago, nella zona del lago di Varese, si è sfiorata la tragedia: un ultraleggero è precipitato all’interno del giardino di una villa, nella zona residenziale fra via Leopardi e via Tre Valli non lontano dalla parrocchia. La coppia proprietaria della villetta ha dato l’allarme, non riuscendo a capire, almeno in un primo momento, cosa fosse successo. Il pilota, un ragazzo di 22 anni di nazionalità svizzera, infatti era riuscito a “sganciarsi“ in tempo dal velivolo col paracadute, toccando terra a diverse decine di metri, praticamente illeso.