Aliante cade nel giardino di una villa Salvo il pilota svizzero: si era sganciato

Quando hanno sentito un botto tremendo e sono corsi verso le finestre della loro abitazione, marito e moglie non credevano ai loro occhi: nel giardino della loro villa era appena precipitato dall’alto un ultraleggero. Tragedia sfiorata, è proprio il caso di dirlo, a Casciago, nella zona del lago di Varese, nel pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento – ma l’ipotesi più accreditata fin dai primi momenti è quella del malfunzionamento improvviso del velivolo – intorno alle cinque e un quarto un aliante è precipitato all’interno del giardino di una villa, nella zona residenziale fra via Leopardi e via Tre Valli non lontano dalla parrocchia.

A dare l’allarme sono stati sia la coppia della villetta, allarmata non riuscendo a capire, almeno in un primo momento, cos’era appena successo; sia il pilota, un ragazzo di 22 anni di nazionalità svizzera, che è riuscito a “sganciarsi“ in tempo dal velivolo col paracadute – così facendo ha evitato uno schianto che sarebbe potuto essergli fatale – e a toccare terra a diverse decine di metri. Praticamente illeso. In grado dunque col telefono di fornire le coordinate per identificare il punto preciso di caduta del velivolo. Sono così arrivati pochi minuti dopo la chiamata i vigili del fuoco del comando di Varese, con una squadra e gli specialisti del Saf il nucleo Speleo alpino fluviale). In tutto una decina di uomini.

Il pilota, un associato dell’aeroclub varesino “Adele Orsi“, è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Rossa (un’ambulanza e un’automedica) giunto sul posto, uscito inizialmente in codice rosso. Ha riportato solamente delle ferite lievi e alla fine è stato portato in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese.

"Poteva davvero essere una tragedia, per il pilota se non fosse stato tempestivo a paracadutarsi, e per le persone presenti nell’abitazione se per caso, considerata anche la bella giornata, si fossero trovate in quell’istante preciso in giardino", sono state le parole dei soccorritori. L’ultraleggero, spezzato, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Varese, intervenuti per i rilievi e che hanno aperto un’indagine.

Lorenzo Crespi