Canna fumaria difettosa: quattro intossicati dal monossido

Hanno chiamato in soccorso prima di tutto i famigliari che abitano al piano superiore perché accusavano una sensazione di malessere: questo, oltre al fatto che non si fossero ancora coricati per la notte, li ha probabilmente salvati. Quattro persone, tre donne di 25, 46 e 55 anni e un giovane di 18, sono state vittima di una intossicazione da monossido di carbonio nella tarda serata di ieri nell’appartamento di una palazzina di cinque piani in via Sardegna 36. L’allarme è scattato dopo le 22 nell’appartamento dove vivono il ragazzo di 18 anni e la donna di 55: sono stati loro ad avvertire i primi malesseri che, in pochi minuti, li hanno convinti ad avvertire anche le due donne di 46 e 25 anni che vivono al piano superiore. Appena entrate le due donne hanno capito che qualcosa non andava e hanno avvertito il 118. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano con tre ambulanze: il diciottenne e la donna di 55 anni sono stati condotti in codice giallo a Milano per il trattamento in camera iperbarica (non sono in pericolo di vita), mentre le due donne accorse sono state soccorse in codice verde perché rimaste solo per poco tempo nei locali riempiti dal monossido. I vigili del fuoco hanno identificato la causa dell’intossicazione in un problema a una canna fumaria del condominio. Sul posto anche i carabinieri di Legnano.P.G.