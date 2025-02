Cani e gatti accolti in famiglia per amore

Negli ultimi anni, secondo il Report Annuale 2024 pubblicato da Eurispes, il numero di adozioni di animali domestici, in particolare cani e gatti, sta aumentando: oggi quasi il 40% degli animali domestici nelle case degli Italiani proviene da adozioni in canili e gattili. Se si considerano solo i dati dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), sono oltre 21.000 i cani e i gatti che hanno trovato famiglia nel 2023. Sempre più famiglie, infatti, decidono di adottare un animale domestico in una struttura che accoglie i più sfortunati, invece di ricorrere all’acquisto nei negozi o alle vendite tra privati.

Purtroppo sono ancora molti gli animali che vengono abbandonati ogni anno in Italia, circa 80.000 gatti e 50.000 cani (dato ENPA): tra questi animali molti non sopravvivono alla vita di strada. Le cause dell’abbandono, molto spesso, sono: l’allontanamento dei proprietari, la loro morte, il ricovero dei padroni oppure l’aggressività dell’animale; spesso gli animali vengono regalati o acquistati con leggerezza e, al primo intoppo, vengono restituiti. Ma è bene ricordare che l’abbandono, oltre a causare un grave trauma all’animale, è riconosciuto dalla legge italiana come un reato che può portare all’arresto o ad una multa fino a 10.000 euro.

Per evitare di arrivare a non prendersi cura del proprio animale domestico, esistono diversi servizi offerti da differenti aziende tra cui, per esempio, quelli come gli asili o le pensioni per cani e gatti in cui i nostri amici a 4 zampe possono soggiornare serenamente quando i padroni devono partire per una vacanza di uno o più giorni.

Se pensiamo, invece, di lasciare il nostro animale a casa durante il giorno, dovremmo tenere conto di alcuni accorgimenti per rendere più sicuro l’ambiente domestico e per essere più sereni. Per esempio, alcuni odori rappresentano una fonte di fastidio, nell’arredamento dobbiamo porre attenzione a spigoli e oggetti delicati, importante è anche porre attenzione ai rumori forti, in particolare quelli dei fuochi d’artificio: in caso di feste possiamo aiutare il nostro animale creando una zona confortevole e sicura.

I veterinari consigliano di non lasciare i nostri animali domestici a casa da soli la sera di capodanno, infatti, come dimostrato da molti studi scientifici, gli animali possono perdere il senso dell’orientamento, a causa di forti rumori come i fuochi di capodanno. Per contrastare questa situazione pericolosa, i comuni hanno adottato leggi contro i fuochi d’artificio, ma le prime vere attenzioni sono quelle degli amorevoli padroni. Aprire la porta di casa ad un animale vuol dire prendersene cura sempre, è una scelta che deve essere condivisa da tutta la famiglia in ogni momento.

Adottare un animale è un gesto importante che richiede coraggio, responsabilità e molte attenzioni ma riempirà la casa di amore.