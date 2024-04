Campionati nazionali di karate . Attesi 500 atleti da tutta Italia

Sabato e domenica sono attesi più di 500 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia al Palaborsani, di via Legnano 3. Si sfideranno nei Campionati nazionali di karate 2024. La manifestazione è organizzata da WKAEDA (World Karate Association e Discipline Associate), in collaborazione con Team karate Ninjitsu di Castellanza e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lunedì, nella Sala Giunta di Palazzo Brambilla, è stata presentata la gara (foto). Sono intervenuti il sindaco Mirella Cerini e il consigliere delegato allo Sport Luigi Croci, il presidente di WKAEDA e direttore tecnico Ninjitsu maestro Selman Rosario, accompagnato da Fiorentino Tampone, Consigliere WKAEDA e Responsabile nazionale Nambudo, Sergio Cimetti responsabile arbitri e Katia Vincenti, presidente del Team Karate Ninjitsu, con alcuni dei consiglieri dell’associazione. Le competizioni riguarderanno gare individuali e a squadre in tutte le categorie, dagli under 6 fino ai seniores e veterans. I più piccoli si cimenteranno in un percorso di gara misto e con il "palloncino", per apprendere le prime tecniche del karate. A partire dalla categoria children invece, le discipline in gara previste saranno il kata (esercizi in singolo senza avversario) e il kumite, con il combattimento vero e proprio e la presenza dell’avversario. "Siamo entusiasti di poter accogliere questa competizione sportiva di rilevanza nazionale - hanno dichiarato il sindaco Mirella Cerini e il consigliere Luigi Croci -. Il campionato è stato per anni appannaggio solo di grandi città e poter ospitare qui a Castellanza questa competizione ci rende particolarmente orgogliosi, rinnovando ancora una volta l’impegno dell’amministrazione nel portare eventi di altissimo livello nel nostro territorio.

S.V.