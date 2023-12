Camion carico di spazzatura si ribalta all’uscita dell’autostrada A9

È stato necessario attendere fino alle 17,30 per rimuovere dalla rotonda all’uscita dall’autostrada A9 il camion con un carico di spazzatura che si è ribaltato ieri, intorno a mezzogiorno. Proprio alle 12,10 il camion guidato da un 57enne residente in Veneto che stava percorrendo la rotonda arrivando dall’autostrada ha perso il controllo del mezzo pesante. Prima ha sfondato alcuni parapedoni pubblicitari e quindi si è sdraiato sul fianco. Il botto ha richiamato i pompieri del vicino distaccamento di via Stra’ Madonna. Arrivati a piedi i vigili hanno sfondato il parabrezza e soccorso il conducente che ha riportato alcune contusioni. E’ stato portato in codice verde all’ospedale dalla Croce Rossa di Limbiate. Sul posto anche la polizia locale che ha deviato il traffico. Le operazioni di recupero del mezzo sono riprese alle 16,30 quando sono arrivate due maxi gru che hanno sollevato il camion. Viale Lazzaroni e la zona sono rimaste indette alla circolazione fin oltre le 19,30. S.G.