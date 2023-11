Cambio di gestione in piscina: "Il servizio non s’interrompe"

Amga Sport cesserà la gestione della piscina di Parabiago a metà dicembre, ma l’amministrazione comunale garantisce il proseguimento del servizio. È notizia di ieri che il prossimo 14 dicembre Amga Sport cesserà la gestione dell’impianto sportivo natatorio di via Carso, lo ha comunicato la società stessa all’amministrazione. Il Comune da tempo si è attivato per garantire il proseguimento del servizio alla cittadinanza, che potrà tranquillamente continuare a iscriversi, anche nel mese di dicembre (in dicembre il vecchio gestore prenderà le iscrizioni, ma non i pagamenti che potranno essere regolati a partire dal 18 dicembre). "Il cambio di gestione di questo impianto è notizia nota – dichiara il sindaco Raffaele Cucchi (nella foto) – come lo è il fatto che l’amministrazione comunale si sta attrezzando da tempo per il passaggio di consegne, cercando di garantire i ruoli del personale per quanto le compete".

A Legnano, dopo aver riaperto i battenti il 18 settembre per l’attività delle società sportive e le scuole, la piscina comunale Ferdinando Villa dai primi di ottobre ha riaperto anche al nuoto libero. L’amministrazione comunale ha mantenuto invariate le tariffe per l’uso degli spazi acqua rispetto all’ultima stagione sportiva e sino al 31 agosto 2024. A Legnano l’impianto natatorio ha aperto i battenti con la gestione transitoria affidata per tre mesi alla ditta Mgm sport srl. Ch.S.