Cagnolina legata stretta alla catena nel pollaio con le galline, liberata dalle guardie zoofile. Multato il padrone

Carnago – Legata stretta alla catena, in un box, nel pollaio con le galline, la cagnolina è stata salvata dall’intervento delle guardie zoofile dell’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali). La bestiola è stata trovata a Carnago, in una situazione intollerabile a cui ha posto fine l’intervento provvidenziale delle guardie Oipa dopo un sopralluogo di routine.

Ora si trova in una struttura, dove sta ricevendo le cure adeguate e può essere presa in affidamento temporaneo. Al termine del procedimento, potrà essere adottata in via definitiva. Merita di dimenticare il suo triste passato e di trovare invece una casa e una famiglia che le dia quell’affetto di cui ha tanto bisogno.

Per informazioni chi è interessato ad accoglierla può contattare il numero 3343548724 o scrivere una email a guardievarese@oipa.org). Il padrone della cagnolina è stato sanzionato per violazione delle leggi regionali in materia.