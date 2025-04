Caduto dal tetto. Il ventiseienne non ce l’ha fatta

Troppo gravi i traumi riportati dopo la caduta dal tetto, il giovane di 26 anni, soccorso nel pomeriggio di Pasqua a Marnate, è morto in ospedale a Legnano. La situazione aveva fatto pensare all’inizio al tentativo di furto da parte del giovane, ma gli elementi raccolti dai carabinieri hanno permesso di ricostruire l’accaduto, la vittima della tragica caduta non era un ladro mentre l’ipotesi è che, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica si sia arrampicato sul tetto di una casa per poi saltare da un edificio all’altro, facendo parkour. Un destino tragico, una morte assurda. A dare l’allarme alcuni residenti in via Garibaldi che avevano sentito dei rumori provenire dal tetto e hanno visto il giovane saltare. Poi la caduta che non gli ha lasciato scampo. La Polizia locale di Marnate ha messo a disposizione le immagini delle telecamere.