Cade da una scala . Paura per un giardiniere

Un infortunio sul lavoro è avvenuto ieri, in tarda mattinata, a Marcallo con Casone. Un giardiniere di 52 anni era impegnato nel taglio di alcune piante presso un’abitazione di via Pasteur. Improvvisamente è scivolato dalla scala andando a sbattere contro la cancellata. I presenti hanno chiamato il 112 che ha girato l’allarme alla sala operativa dell’emergenza urgenza. Sul posto è giunto l’equipaggio di un’ambulanza e, considerata la gravità della situazione, anche l’equipe medica dell’elisoccorso. Il 52enne, che era cosciente, è stato stabilizzato ed elitrasportato, in codice giallo, all’ospedale Niguarda. Dovrà essere sottoposto a tutti gli esami necessari per valutare la gravità dei traumi che ha riportato e le eventuali lesioni interne che non si possono escludere. La Polizia locale del comando unico di Marcallo/Mesero ha raggiunto via Pasteur per chiarire la dinamica dell’infortunio insieme al personale di Ats.