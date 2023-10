Varese, cade per 50 metri in montagna: soccorso un cercatore di funghi

Varese - Un cercatore di funghi della provincia di Varese ha avuto un incidente questa mattina in Canton Ticino. La Polizia cantonale ha fatto sapere poco fa che questa mattina, dopo le 8.30, in territorio di Mugena vi è stato un infortunio in montagna.

Stando a una prima ricostruzione, un cercatore di funghi 86enne cittadino italiano residente in provincia di Varese si trovava su un sentiero a circa 1'100 metri di altitudine vicino a una parente. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo è rimasto vittima di una caduta, scivolando lungo un pendio per una cinquantina di metri.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo averlo recuperato e prestato le prime cure l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, l'86enne ha riportato serie ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.