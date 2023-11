Laveno Mombello, scoperto un cadavere in via Labiena. Com’è morto e a chi appartengono i resti?

Laveno Mombello, 17 novembre 2023 – Macabro ritrovamento nel pomeriggio a Laveno Mombello, ai margini dell’abitato in via Labiena è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di un cantiere da dove è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Luino, i militari del reparto operativo del comando provinciale di Varese e il medico legale. Nessuna ipotesi è stata esclusa sulle cause del decesso, ma a un primo esame a prevalere sarebbe la pista della morte accidentale.

Gli inquirenti stanno lavorando per dare un’identità al corpo, sono al vaglio le segnalazioni delle persone scomparse negli ultimi mesi per effettuare comparazioni con gli abiti che indossavano all’epoca della sparizione, così come con eventuali segni distintivi. La morte sembrerebbe risalire ai mesi estivi, l’uomo indossava abiti non pesanti.

L’aggiornamento

Successivamente si è saputo che gli investigatori sono riusciti a dare, con relativa certezza, un nome alla salma: i resti, recuperati nella zona di un ex vivaio in disuso, dovrebbero appartenere ad Antonio Altobelli, l’anziano di 79 anni, originario della provincia di Pavia, precisamente di San Genesio, scomparso proprio a Laveno il 25 giugno scorso durante una gita di gruppo tra anziani.

A mettere i carabinieri sulla strada “giusta” sono stati i vestiti che l’uomo indossava e i documenti trovati sul cadavere.