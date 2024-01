Chiodi gettati in strada e decine di mezzi fermi per forature: allarme vandali a Samarate

I chiodi gettati sulla strada, via Giovanni Agusta, a Samarate, in località Cascina Costa, in prossimità di una delle sedi, in provincia di Varese, di Leonardo, leader mondiale nella produzione elicotteristica, hanno bloccato per foratura diversi veicoli tra cui un grosso mezzo che trasportava parti di un elicottero in costruzione destinati ad un altro polo produttivo.

L’episodio, di certo anomalo, è accaduto nella giornata di venerdì, sul posto, dopo la segnalazione degli automobilisti bloccati e alle prese con pneumatici forati, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Samarate e i carabinieri di Busto Arsizio, competenti per territorio. I chiodi erano almeno una ventina, l’ipotesi è che non si sia trattato però di un gesto mirato, tra l’altro se così fosse, nessuno l’ha rivendicato, nei confronti della fabbrica di Cascina Costa, in un momento in cui non sono mancate di recente proteste anche nel Varesotto verso aziende coinvolte nella produzione bellica, ma di un atto vandalico che ha creato danni e rabbia, tanta, negli automobilisti.

Di recente a servirsi dei chiodi gettati sulla strada per bloccare le auto delle forze dell’ordine sono stati i malviventi autori di due furti, messi a segno a Fagnano Olona e Cassano Magnago.